Bianca, la niña de cinco años que lucha con la Justicia para conseguir una valiosa operación

“Hace más de un año que estamos legalmente exponiendo todo el caso de Bianca. Hay historia clínica. El perito, que es un médico de Buenos Aires, salió a favor de la nena y aclaró que este procedimiento en hipoplásico no se hacen en Argentina. Además, pidió que Bianca siga con el tratamiento porque tiene grandes ventajas para ella, principalmente porque si lo finaliza se evitaría realizar un trasplante. Si a ella le cortan el tratamiento, a los 15 años van a tener que trasplantarla”, continuó indignada.

Respecto de la operación que debe realizarse Bianca –la cual se había pasado para el 7 de junio pero a raíz del conflicto con la obra social tuvo que ser nuevamente pospuesta-, Nadia explicó que se trata de una “Rehabilitación, reconstrucción o reparación ventricular para hipoplásico”. “La idea es completarle el corazón. El médico ya le hizo la primera etapa. Es un tratamiento específico para pacientes hipoplásico de ventrículo izquierdo. Ella respondió bien a ese tratamiento, de hecho le creció el ventrículo izquierdo que ella no tenía, así que Bianca hoy tiene un corazón con cuatro cavidades, pero le falta terminar con la parte de la circulación para que quede como un corazón normal”, detalló la mamá.

“La jueza nos pide que probemos que este tratamiento no se hace en el país. Los médicos que declararon en testimoniales, como su cardiólogo y la jefa de servicio de cardiología el Castro Rendón, dijeron que ese procedimiento no se hace en el país. Es más, existe un programa a nivel nacional, llamado SUMAR, en el que se registran todos los pacientes con cardiopatías congénitas y se informan sobre los tratamientos que fueron llevados adelante con ellos en Argentina. En este programa no figura ningún caso como el de Bianca”, sentenció Nadia.

En este sentido reveló que también presentaron ante la Justicia el antecedente de un niño de Buenos Aires, al cual un juez le autorizó un tratamiento similar. “Presentamos como antecedente el caso de un niño de Buenos Aires, que viajó después de Bianca, para que le iniciarán la primera etapa del proceso que ella ya tiene hecho. El juez, en ese caso, determinó que este tratamiento era lo mejor para el niño y que en el país se no realiza”, contó.

“La obra social no se ha molestado en probar absolutamente nada, y eso nos hace sentir ultrajados, porque las dos partes deberíamos pelear por lo que creemos y acá sólo lo estamos haciendo nosotros. La otra parte está cómoda, parece que saben que tienen las de ganar”, siguió, hablando específicamente del conflicto que mantienen con OSPe y reveló que en una de las audiencias hasta les sugirieron hacer una campaña para juntar fondos. “Si hay un antecedente legal, como el del niño de Buenos Aires, nosotros le dijimos que no correspondía”.

Dado que ser perdió la última fecha para a operación, Nadia señaló que deberán pedir una nueva. “Volvimos a mandar los estudios a los médicos para que evaluarán si Bianca sigue siendo candidata para el tratamiento. Como todo, se tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, la jueza no entiende la urgencia del caso”. “A mí me molesta que se haga mucha campaña con defendamos la vida, pero cuando vas por derecha con la Justicia, que debería defender la vida, están más preocupados por defender a un director de una obra social que a una persona. Hasta económicamente se ha probado que no es un daño para ellos. Bianca tiene derecho a terminar su tratamiento y la Justicia no está defendiendo los derechos de los niños”, manifestó.

Por último, Nadia habló sobre el estado de salud actual de Bianca. “Nosotros tratamos de que viva de forma normal. Ella va al jardín y sabe que la tienen que operar, es más, le explicamos que tiene que sanar su corazón. Ella conoce sus límites físicos. Pero tratamos que este manoseo no la afecte a ella”, declaró y agregó: “Gracias a Dios está estable, pero la estabilidad en pacientes cardiacos es un tiempo”.

