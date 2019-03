Tiene que operarse en Boston en nueve días, pero la obra social aún no autorizó el procedimiento

El año pasado, cuando Bianca pudo viajar a Boston, allí se enteraron que en realidad era candidata a hacerle una reparación ventricular y no someterla a un proceso paliativo como era sugerido en primer término. Para empezar a andar ese camino los médicos hicieron la primera intervención y, según contó su mamá, fue positiva ya que le empezó a crecer el ventrículo izquierdo hasta lograr el mismo tamaño que el derecho.

“Ahora le tendrían que hacer una reparación ventricular nuevamente en Boston pero la obra social aún no aprobó la intervención aunque sabe que no tenemos registro de niños con reparación ventricular en Argentina porque no hay ninguna clínica u hospital que la haga”, explicó Nadia, quien además contó que el médico de Bianca le hizo una derivación a Boston.

La mamá contó que este procedimiento que se está realizando en su hija generó que la pequeña tenga ahora un corazón entero y suyo lo que le permitiría una vida mucho más sana que la anterior opción que le ofrecían que era paliativa.

“Cuando volvimos el año pasado de Boston ya le presentamos a la obra social la fecha que nos habían dado para que Bianca sea nuevamente intervenida. Y eso es el 4 de abril y a pocos días no nos confirman nada”, expresó angustiada la mamá.

