Biglia: "Si me dan a elegir un 9, es Higuaín"

Consultado al respecto, el que no dudó y le agregó condimento del bueno al asunto fue el volante Lucas Biglia, titular en los recientes compromisos del representativo nacional. Y se la jugó por el histórico delantero: “Disfruto de Benedetto e Icardi, pero si me das a elegir un 9, me quedó con Higuaín, se merece otro Mundial”, bancó el jugador del Milán al de la Juventus.

“Me gustaría verlo de nuevo al Pipa en la Selección. Merece estar como jugador y persona y despedirse de otra manera de la Selección”, hizo público su deseo Biglia en radio La Red.

Bancó a Sampaoli

Lucas no se guardó nada. Pocos días después de que los jugadores rompieran la veda con la prensa, habló de todo y bancó al actual entrenador, Jorge Sampaoli.

“Sampaoli agarró un fierro caliente y no se lavó las manos. No tiene nada de culpa en estas eliminatorias”, indicó el mediocampista.

Lucas admitió que muchos de los integrantes de esta generación pensaron en renunciar por los dolorosos traspiés en las finales.

“Después de la segunda Copa, varios pensamos en dejar. Pero al segundo día ya querés volver a estar... Y vamos por la revancha”, advirtió quien en el país se destacó en Argentinos e Independiente.

También aclaró que “el grupo no tiene odio contra nadie”. “Empezamos de cero y pasito a pasito por el objetivo de todos: Rusia”, manifestó.

De esta manera, el volante del Milán brindó una rica charla como hacía tiempo no ocurría de parte de un jugador de la Albiceleste y hasta fijó su postura sobre el centroatacante. ¿Lo tendrá en cuenta Sampaoli a Higuaín para el Mundial?.

Cortitas y al pie

Masche se va después de Rusia y furor por una entrada

Hasta Rusia llega

El histórico mediocampista Javier Mascherano confirmó que el próximo será su último Mundial. “Mi ciclo con la Selección termina en Rusia, no hay más allá”, dijo.

Bielsa apoyó a los jugadores

”Había una presión muy grande, injusta y desmedida sobre este equipo que disputó tres finales en tan poco tiempo. Los jugadores se lo merecían”, señaló ayer el ex DT de la Selección Marcelo Bielsa.

Burru: “Messi como Maradona”

El actual manager de la Selección y socio de Maradona en el Mundial 86 expresó: “Messi fue en Ecuador lo que Maradona en el Mundial que ganamos. Lio fue un genio total y tuvo un equipo que lo respaldó”.

Locales en Rusia

Al término de la primera fase de solicitud de tickets, el público albiceleste registró uno de los números más altos, detrás del local, Alemania y Brasil. En un mes, la FIFA recibió casi 3,5 millones de pedidos.