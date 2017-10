Por un lado, Carlos Salvador Bilardo, consagrado en México 1986, analizó: “Tragedia es morir, pero sería muy malo no estar en el Mundial. En ningún momento se me cruzó eso. Incluso, si yo estuviera en el seleccionado, ya hubiera reservado los pasajes. Que el jugador vea que estoy preparando todo para irme, para que sienta que ya estamos planificando el Mundial”.

César Luis Menotti coincidió en que no se imagina a Argentina fuera del Mundial y depositó su confianza en Lio. “Sería una frustración para los pibes no verlo a Messi en el Mundial, no sólo para él mismo. Tener a Messi en el equipo es tener a alguien que te puede salvar. No es lo ideal que funcione así, pero es así”, consideró el Flaco.

¿De quién es la culpa de llegar a estas instancias? “Las responsabilidades son compartidas. Es una obligación para el equipo clasificarse. No hace falta quedarse afuera para saber y entender las cosas que se hicieron mal”, concluyó el DT campeón en 1978.