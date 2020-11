Billie Eilish protagonizará una miniserie de Gucci

La miniserie será filmada en Roma y su protagonista será la actriz italiana Silvia Calderoni, quien dará a conocer todos los detalles que Gucci presentará en su nueva colección "Ouverture of Something that Never Ended" (Obertura de algo que nunca terminó). En la producción también aparecerán la cantante Florence Welch, Lu Han, el actor Jeremy O. Harris y la coreógrafa Sasha Waltz. Asimismo, podrían participar algunos talentosos diseñadores como Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio y Charles De Vilmorin.

Si bien todavía no se confirmó cuál será el título de la serie, probablemente lleve el nombre de la colección. Tendrá siete capítulos que serán dirigidos por el reconocido cineasta, productor y guionista estadounidense Gus Van Sant. La serie se estrenará de manera virtual durante el Gucci Fest, que se llevará a cabo del 16 al 22 de noviembre y será transmitido a través de los canales oficiales de Gucci.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell es una cantante y compositora estadounidense. Adquirió fama como artista cuando tenía 13 años, a raíz del sencillo "Ocean Eyes" el cual se publicó en 2015, desde entonces, la joven estrella no ha dejado de brillar tanto en el mundo musical como en el audiovisual, y aunque las cámaras no son su talento principal, igual se desempeña de gran forma en el mundo de la actuación.