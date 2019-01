Emiliano Rigoni y el paraguayo Oscar Romero son las opciones más firmes para el caso de que el pase de Acuña, como parece, no prospere. Lo que queda claro es que el Huevo es el sueño imposible del entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, que le pidió que todo el dinero que entró por la venta del colombiano Wilmar Barrios (se va al Zenit de Rusia por 14 millones de euros) se utilice para repatriar al ex volante de Racing nacido en Zapala.

“Agradecemos el esfuerzo y valoramos lo que hizo Boca con semejante propuesta. Marcos no descarta ninguna opción. El interés de Boca está hace varios días, pero no avanzamos porque la oferta la enviaron hoy”, señaló el apoderado del jugador, y agregó: “La decisión la tiene que tomar Marcos. Es una decisión familiar, pero también depende del Sporting, que no lo quiere perder desde lo deportivo y pone sus condiciones”.

Mientras tanto, el Huevo ayer no participó del partido que disputó el Sporting ante el Setúbal (1-1), por la Primera Liga, debido a una pequeña molestia.

El competidor

Se sabe que Acuña también es pretendido por el propio Zenit, que lo tenía casi abrochado por 16 millones de euros más otros 4 por objetivo, pero en las últimas horas se había dilatado la operación, lo que ilusionó a Boca. “Yo veo difícil que vuelva al país”, contó anoche alguien del entorno del Huevo a LMN. Pero en fútbol no hay nada imposible y hasta hoy Boca puede soñar con el neuquino más famoso.