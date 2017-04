Boca le da el último aviso a Silva y Pavón, antes de rescindir el contrato

Además, según trascendió, se les hizo saber a ambos que, en caso de otra falla de este tipo, la próxima vez podría llegarse a la rescisión del contrato.

Pavón y Silva transmitieron en vivo un video por la red social Instagram el pasado domingo, desde el hotel sede de la concentración, en que no se los ve fumando como se dijo, aunque sí se observa un atado de cigarrillos. Sin embargo, la mayor falta para el club no radica en esto sino en que no estuvieran descansando a esa hora de la madrugada.

Cabe recordar que, hace poco tiempo, Silva fue coprotagonista de otro acto de indisciplina, cuando se tomó a golpes con su compañero de equipo, Juan Manuel Insaurralde, durante un entrenamiento.