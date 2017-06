Boca o River, ¿quién será el campeón del torneo?

El quedo del Xeneize le permitió al lujoso River descontarle la diferencia que llegó a ser de once unidades y ponerse a sólo un punto. Para colmo, se viene una fecha clave, con decisivos clásicos: Boca será local del entonado Independiente y el Millo visitará al golpeado San Lorenzo. Cuatro reconocidos periodistas ligados a ambos nos dejan su impresión sobre el apasionante desenlace.

Tienen mucha prensa...

Gustavo Yarroch es, hoy por hoy, el cronista “número uno en River”. Cubre al Millo para radio La Red y el diario La Nación. Opina en LMN que la Banda “llega mucho mejor en el aspecto futbolístico y mental”, pero avisa que Boca “tiene un fixture a priori más accesible”. Y concluye que el que tenga mayor “personalidad dará la vuelta”.

Roberto Leto es el periodista de Boca más conocido. A su entender, se viene una fecha clave, bisagra. “Si Boca se mantiene arriba será el campeón, si River lo pasa, le gana el título”, arriesgó.

En la región, Nicolás y Darío Tamborindegui, primos e identificados con uno y otro equipo, también se la juegan: “Mi ficha es para Boca”, dijo el de AM 550. “Creo que se lo lleva Boca pero ojalá me equivoque”, lanzó el de Canal 7. ¿Y al final, quien festeja?.

“No importa quién esté segundo, hay que jugar al 100%”

Mientras espera una reacción de su equipo para que no se le escape el torneo, el entrenador del líder, Guillermo Barros Schelotto, sostuvo ayer que Boca “tiene que jugar al 100%, salir a buscar y a ganar” cuando reciba mañana a las 19 a Independiente, por la 27ª fecha del torneo, pero aclaró que debe hacerlo “ante todo, con la mente clara” para encaminarse rumbo al título.

“El objetivo es salir campeón, no ganarle el campeonato a otro equipo. No importa quién está segundo, Boca debe hacerlo por Boca. Por eso el domingo hay que jugar al 100%, salir a buscar, a ganar, pero con la mente clara”, afirmó el entrenador. Barros Schelotto confirmó no sólo que el delantero Ricardo Centurión “se concentrará” y que lo esperará “hasta último momento” porque es “un jugador importante”, sino que además no pedirá el artículo 225 por el lateral derecho Gino Peruzzi, quien así cumplirá con la fecha de suspensión.

El Xeneize, entonces, formará con Agustín Rossi; Jara; Fernando Tobio, Lisandro Magallán y Jonathan Silva; Gago, Barrios y Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Centurión o “Junior” Benítez.

Pity mete presión: “Ganar temprano para ser punteros”

Mete presión el Millo. El enganche de River, Gonzalo Martínez, aseguró ayer que mañana van a ir al Nuevo Gasómetro para enfrentar a San Lorenzo con la idea de poder alcanzar la punta “al menos por unas horas”. “Hace mucho que ellos (por Boca) vienen jugando antes, ahora nos toca a nosotros. Va a ser lindo tener la chance de ganar y ser puntero al menos por unas horas hasta que juegue el rival, ojalá se nos dé así y nosotros vamos a ir a San Lorenzo a buscar ser punteros”, dijo en rueda de prensa. Respecto del equipo, Milton Casco ingresaría por Jorge Moreira y la duda es Carlos Auzqui o Iván Alonso por Alario, también suspendido. Augusto Batalla, Camilo Mayada, Maidana, Lucas Martínez Quarta y Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Auzqui o Alonso.

Gustavo Yarroch. La Red y La Nación

Noto que River llega a este tramo decisivo mucho mejor en el aspecto futbolístico y también en el mental. Boca tiene a favor el punto de diferencia y en especial un fixture a priori más accesible que el de su eterno rival. Considero que el que muestra mayor personalidad y templanza en estas últimas cuatro fechas dará la vuelta olímpica. Se viene un final de torneo apasionante, con River y Boca bien prendidos, como hace mucho no pasaba.

Darío Tamborindegui. AM 550

En principio llegan con chances los dos mejores equipos del campeonato. Entiendo que River ha sido el mejor desde lo futbolístico este año, pero sin embargo Boca ha sabido sumar los puntos necesarios a lo largo de toda la temporada, que no es poco, para mantenerse puntero pese a que no juega bien. Creo que si bien Boca tiene el fixture más accesible, quienes tengan mayor temple (jugadores y cuerpo técnico) en este tramo final van a quedarse con el campeonato. Mi ficha es para Boca.

Roberto Leto.Fox Sports

Para mí, si Boca sostiene la punta en esta fecha, no se le escapa el campeonato. Pero si River lo supera, lo gana River. Por lo anímico, el parate que se viene, el envión y todo.... ¿Si me gusta el equipo que para Guillermo contra Independiente? Mucho más no tiene, le conviene volver al estilo de antes porque el equipo no le da seguridad. No se anima a ponerlo a Centurión por el temor a que se le rompa y no poder utilizarlo más. Si llega a ganar River antes, capaz que Centurión va de movida...

Nicolás Tamborindegui. Canal 7

Soy de River pero Boca tiene un fixture más accesible, sobre todo en los últimos partidos que son los más importantes. Si bien Independiente es un rival duro, después en el tramo final a Boca se le pone un poco más fácil. Sería lo más justo que se defina en un partido final en cancha neutral, porque Boca fue el mejor el año pasado y River es el mejor de este. Ojalá sea así, pero me parece que por el punto de ventaja y por los rivales que tienen uno y otro creo que se lo lleva Boca. Ojalá me equivoque.