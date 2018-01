Boca presentó a "Bebelo" e hizo su última oferta por Gustavo Gómez

El cordobés, que llegó proveniente de Talleres, reconoció en conferencia de prensa que "cuando salió la chance de venir para acá, no lo dudé ni un minuto". En ese sentido, contó que observó en cancha la victoria frente a Colón de Santa Fe y manifestó que "la gente me recibió muy bien".

"Va a ser difícil jugar porque hay jugadores muy buenos en la mitad de cancha. Voy a estar a disposición del entrenador cuando me necesite", expresó. Por último, confesó que "mis compañeros me recibieron muy bien y Guillermo me habló y me dio la confianza".

Por su parte, el presidente de Boca, Daniel Angelici, contó que se envió una última oferta a Milan por Gustavo Gómez, la obsesión de Barros Schelotto. En ese sentido, el club italiano tiene tiempo hasta este jueves a las 23.59 para aceptarla, aunque parece complicado que eso termine ocurriendo.

Boca hizo varias propuestas, pero por diversos motivos, todas terminaron siendo rechazadas. La última fue de 6.500.000 euros por la totalidad de la ficha, aunque la misma es 500 mil euros más baja que la del Palmeiras.

