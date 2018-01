Ni el BarÃ§a ni el PSG: Boca, el mÃ¡s puntero del mundo

Con la victoria del último fin de semana ante Colón acumula 31 fechas sin dejar el primer puesto de la tabla. Es decir, 415 días desde que tomó el mando, allá por diciembre de 2016.

Ni siquiera equipos de la talla del Barcelona, el PSG o el Bayern Munich pueden ostentar tamaña diferencia con respecto a sus competidores, incluso siendo los últimos campeones en sus respectivas ligas.

Si se contabilizan en días, el que sigue a Boca en la estadística es el PSG de Francia, que acumula 178 como puntero de la Ligue 1, bastante menos que los dirigidos por el Mellizo. El Barcelona de Messi, actual líder de España, lleva 163 contra los 144 del Manchester City en Inglaterra, los 94 del Bayern Munich en Alemania y los 45 del Napoli en Italia.

En la fecha 13 de la Superliga 2016, que luego lo terminaría coronando campeón, Boca se impuso 4 a 2 en el Monumental ante River, tomó la punta y a partir de ahí -pese a que algunos equipos se le arrimaron- no la dejó más.

Actualmente le lleva seis puntos al escolta San Lorenzo, y 18 a su eterno rival, que ocupa la vigésima posición. La distancia con River sólo es superada por el Barcelona respecto del Real Madrid, al que le lleva 19 puntos, y por el Bayern Munich respecto del Dortmund -uno de sus clásicos-, separados por la misma cantidad de puntos.

En Inglaterra el Manchester City está a 12 del United, en Italia el Napoli le saca también 18 a la Roma, mientras que en Francia, el PSG se distanció en 11 unidades del Olympique de Marsella.

31 fechas lleva en lo más alto de la tabla y se mantendrá al menos durante dos fechas más.

Por el récord del Virrey

La superioridad por encima de los otros 27 equipos del torneo local se mantendrá inevitablemente al menos 18 días más en el calendario.

La diferencia con su inmediato perseguidor y rival de la próxima fecha, San Lorenzo, es de 6 puntos, por lo que en caso de que el Ciclón gane y repita en la fecha siguiente (ante Independiente), con una nueva caída del Xeneize (frente a Temperley), recién ahí podría alcanzarlo en puntos para poder sobrepasarlo en la jornada 16, del 17 de febrero.

En este escenario, el Mellizo va a la caza del récord que obtuvo el Virrey Carlos Bianchi en la temporada 98/99 de 39 fechas consecutivas como puntero. Aquel equipo que se coronó bicampeón tal cual lo puede hacer Boca este año, superando a todos y por amplio margen.

Bebelo se movió por primera vez

El cordobés Emanuel Reynoso realizó ayer su primera práctica como jugador del club. A la espera del duelo con el Ciclón, el enganche ex Talleres se movió con normalidad a la par de sus compañeros y podría estar en el banco si el DT lo dispone. Además, Pablo Pérez se entrenó diferenciado y aún no se sabe si podrá estar en el Bajo Flores. Desde el cuerpo son optimistas pero prefieren no exigirlo.