Boca se decidió y el domingo juega contra San Martín

Buenos Aires.- Jorge Miadosqui, titular de San Martín de San Juan, confirmó ayer que el partido ante Boca se jugará el domingo en el estadio Bicentenario con 15.000 hinchas visitantes.

“(Daniel) Angelici me llamó, me dijo que Boca viaja el sábado y juega el domingo. Está confirmado y me alegro porque creo que es una fecha que debe jugar de manera completa”, declaró Miadosqui.

Para permitir el ingreso de público visitante (habrá disponibles 8000 populares y 7000 plateas para el Xeneize), el encuentro se jugará en el Bicentenario y no en la cancha del Santo sanjuanino.

Si bien en primera instancia el partido se jugaría en horario nocturno, luego determinaron que sea a las 16:30 para facilitar la desconcentración de los espectadores.

Si bien la AFA autorizó a los clubes con jugadores convocados a selecciones a postergar sus partidos, ahora están trabajando para lograr consenso y que la fecha se juegue completa.

15.000 hinchas visitantes estarán en San Juan.

Bajas para el Guille

Guillermo no podrá contar con los colombianos Frank Fabra y Wilmar Barrios, ambos convocados por José Pekerman. Además, es un hecho que Junior Benítez no llegará ya que padece traumatismo en el tobillo izquierdo y sería reemplazado por Ricardo Centurión, ya casi recuperado.