Boca sueña con volver a "aliarse" con la Libertadores

Boca obtuvo su última Libertadores fue hace más de una década, en 2007 y con Juan Román Riquelme como genio y figura y Miguel Russo como técnico. El Xeneize intentará trasladar al campo internacional su gran momento a nivel doméstico, donde ejerce un claro dominio, de hecho es el actual campeón y también lidera cómodo la Superliga.

Claro que no le será fácil, porque enfrentará a un rival con historia como Alianza Lima y porque el grupo en sí es complejo. En ese contexto, el debut en Lima adquiere una doble importancia, ya que en una zona tan dura cada punto será fundamental.

11 años pasaron de la última Copa del Xeneize. Fue en 2007, con un Riquelme genial y Miguel Russo de entrenador. Llegó a las semifinales de la edición 2016 pero lo eliminó Independiente del Valle. Está a una del Rojo, el más ganador.

Dupla de centrales nueva

Los jugadores boquenses con molestias físicas que ni siquiera viajaron a Perú son los zagueros centrales Paolo Goltz y Lisandro Magallán, la dupla titular, lo que obligará al entrenador a improvisar en un sector clave, nada menos que en el debut en la Copa, ya que si bien jugará un defensor con experiencia como Santiago Vergini, del otro lado lo hará el juvenil Agustín Heredia o bien Emanuel Más, habitual lateral izquierdo. Es que el mellizo Guillermo decidió prescindir del chaqueño Juan Manuel Insaurralde (se marchó a Colo Colo), que hubiera sido útil ante las lesiones de los titulares. El otro tocado es Carlos Tevez, golpeado en un hombro, aunque no tendrá inconvenientes para jugar.

Entra Buffa

El ingreso del cordobés Julio Buffarini en el medio por el uruguayo Nahitan Nández, quien deberá cumplir con tres fechas de suspensión que adeudaba de su etapa en Peñarol, es uno de los cambios seguros respecto a la victoria ante San Martín de San Juan. La salida de Nández no es un tema menor por todo lo que suma el charrúa.

Boca dependerá del aporte de Pavón, la categoría de Tevez y la pegada del colombiano Cardona, para intentar superar al campeón peruano, que viene de imponerse en el clásico ante Universitario por 3-1. Alianza es dirigido por el uruguayo Pablo Bengoechea y tiene en su plantel a un argentino, Tomás Costa, ex Olimpo, a tres charrúas, Gonzalo Godoy, Maximiliano Lemos y Gabriel Leyes, aunque las figuras son el arquero Leao Butrón, el ex Newell’s Rinaldo Cruzado y el delantero Alejandro Hohberg. Noche de copa, arranca el sueño de Boca.

Supercopa

“Si el 14 hay un gol, no termina”

“Si el 14 River o Boca van ganando, el partido no termina. No nos estamos preocupando por la gente. Estamos creando un monstruo. Escuché a muchos de los protagonistas con la guardia alta. No nos olvidemos que es fútbol. No es una guerra”. Firmado, Carlos Tevez.