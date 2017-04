Boca torcida: ¿qué le pasa al puntero?

El Xeneize apenas pudo generar un par de jugadas de peligro en 90 minutos contra el equipo que conduce Juan Manuel Llop, que está último en la tabla de promedios de descenso. De hecho, la opción más clara de todo el encuentro estuvo en los pies del mediocampista local Emiliano Romero, que reventó el travesaño de Agustín Rossi, a los 35 minutos del complemento, con una volea de media distancia.

Los de la Ribera no tuvieron respuestas futbolísticas ni anímicas para cambiar el resultado, en una cancha que siempre condiciona por sus dimensiones y donde el local complementó con esfuerzo y entrega cualquier diferencia de jerarquía.

La pelota viajó más por el aire que por el césped en los primeros 45 minutos. Dentro del trámite luchado, Boca jamás encontró la llave para complicar a Rafaela, que hizo su juego y se le plantó de igual a igual al puntero.

Cuando uno de los dos pudo jugar por abajo y construir una pared, llegó el primer tiro al arco del partido a los siete minutos, donde el uruguayo Bentancur la jugó con Zuqui, que se la devolvió, y su remate no tuvo la fuerza suficiente como para generar peligro.

A los 26, una jugada individual de Gabriel Gudiño por la derecha del ataque paralizó los corazones de los hinchas visitantes, pero su remate se fue muy desviado.

Diez minutos después llegó la mejor para los locales, con Gudiño, una de las figuras del partido, manejando por derecha y cediendo al centro para la entrada de Itabel por el medio, que remató de una y encontró una buena respuesta por parte de Rossi.

Del otro lado, también sobre el final, Boca tuvo la más clara de contragolpe, cuando Rossi, fundamental, sacó rápido y le dio un pase a la carrera de Pavón. Este centró desde la derecha para la entrada de Zuqui, quien no pudo pararla bien y tuvo que pegarle al arco tirándose para adelante sin fuerza.

Aplazado. El Xeneize jugó mal y empató 0-0 en su visita a Rafaela. Dejó puntos en el camino y ahora, el único escolta Newell’s está a tres puntos. Juan Manuel Llop. El entrenador de Rafaela se ilusiona con seguir en Primera.

"Seguimos punteros más allá de que se achiquen las diferencias. Veremos si estos dos empates sirven o no en el futuro. Soy optimista porque hay plantel para serlo”.Rodrigo Bentancur. El jugador de Boca se mostró cauto ante el empate.

Sin argumentos

En el complemento, el puntero del campeonato tuvo sólo una situación para cambiar el resultado: fue a los 14 minutos y medio, cuando hilvanaron la mejor jugada colectiva, entre Pavón y Fabra por la izquierda que el colombiano metió en forma de pase-remate al arco, donde Pablo Pérez no llegó a empujarla por el centro. El equipo del Mellizo comenzó a dominar desde la tenencia de pelota pero sin generar situaciones de peligro.

Atlético de Rafaela se dedicó a cerrar los espacios, complicar con pelotazos para Albertengo y tuvo en Gudiño a su jugador más picante, dentro de un plan que los de Chocho Llop llevaron a la perfección.

La bomba de Romero de media distancia que hizo temblar el travesaño de Rossi hubiese significado un premio al esfuerzo de la Crema, que quiere aferrarse a este punto para quedarse en Primera ante un panorama muy complicado.

Barros Schelotto tendrá una semana para trabajar el partido ante Arsenal, donde no tendrá a Pablo Pérez, suspendido, y evaluará el regreso de Gago, antes de la seguidilla que definirá la temporada.

El líder volvió a empatar jugando mal y se le acercó Newell´s. River sigue a seis...

Barros Schelotto: “Me voy porque me están insultando”

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, dejó de hablar ayer con la prensa al término del partido, molesto porque un hincha de Atlético Rafaela ubicado en una de las terrazas del estadio le gritaba que no llore más y luego lo insultó.

“Me voy a ir porque me están insultando. No se puede vivir así. No puedo vivir así. Muéstrenlo al que está insultando, así no viene más a la cancha y se dedica a cuidar a la familia. ¿No ven cómo está puteando?”, reclamó el Mellizo.

Sobre el empate de ayer contra Atlético Rafaela, dijo que “estuvo bien” porque “no hicimos la diferencia para ganarlo”. Además, culpó al estado del campo por el mal juego. “La cancha es chica y estaba en mal estado. Encima, antes hicieron jugar a la reserva. Es difícil jugar bien así”, se excusó el Mellizo, y luego agregó: “Jugamos mal después de veinte fechas. No se jugó mucho. El rival tampoco quería jugar”.