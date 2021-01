Boca y la ausencia del Toto Salvio

El Toto Salvio empezó la temporada de muy buena manera, de hecho, era la referencia en ataque del Boca de Miguel Ángel Russo al inicio de la Copa Libertadores 2020-2021, luego como ya sabemos el extremo sufrió una lesión y se mantuvo un tiempo alejado de las canchas. Durante su recuperación se comentaba la falta que le hacía el Toto Salvio al ataque de Boca, y ahora que volvió a sumar minutos con el club, se sigue sintiendo ese vacío en la posición del delantero pues, hasta la fecha al jugador no se le siente en su mejor nivel.

En los primeros tres partidos de la Copa (vs. DIM en dos ocasiones y Libertad),el Toto marcó cinco tantos, Sí, casi un doblete por partido. No obstante, la epopeya del ex Lanús y Benfica se fue desvaneciendo: en los siguientes ocho encuentros sólo pudo marcar un gol (ante Racing en la Bombonera). En los mata-mata se le complicó más al punta.