Bolivia: el MAS ganaría las elecciones y volvería al poder

De acuerdo a un sondeo, el candidato del MAS, el ex ministro de Economía Luis Arce Catacora, se ubica como el aspirante que más sufragios conseguiría. Así, tiene un 31,6 por ciento de la intención de elección. A su vez, el MAS gana en cinco de los nueve departamentos dl Estado y es segundo en tres. Con esos resultados de las encuestas, el partido de izquierda podría conseguir mayoría en la Asamblea Legislativa.

De esta manera, estaría a nueve puntos de ganar en primera vuelta ya que sus principales adversarios no alcanzan el 20% de forma individual. Detrás de Arce están el ex mandatario Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con un 17,2%; y la actual líder del Poder Ejecutivo, Jeanine Añez, de la alianza Juntos, con un 16,5%. En el cuarto lugar aparece, con un 9,6%, Luis Fernando Camacho, de la alianza Creemos.

Cabe recordar que este fue uno de los líderes de las movilizaciones ciudadanas que derivaron el 10 de noviembre del año pasado en la renuncia del jefe de Estado indígena. Más abajo están Chi Hyun, con 5,4%, y Jorge Quiroga, con 1,6%. Entre votos indecisos, nulos y blancos se suma un 16%.

Luego de estas cifras compartidas en Bolivia, Camacho anunció que convocará una reunión de candidatos presidenciales para "tomar acciones urgentes". Así, advirtió que su candidatura podría ser cancelada para abrir las puertas a una coalición.

"El pueblo recuperó la democracia pero Evo Morales y todos los responsables de haber impuesto una tiranía que terminó en fraude y violencia siguen en la impunidad", aseveró el presidente del Comité PRO Santa Cruz.

Ayer, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se declaró en "emergencia permanente" ya que el Tribunal Supremo Electoral aún no confirmó la validez de las candidaturas del ex presidente Evo Morales en su intención de ser senador ni tampoco al ex ministro Luis Arce Catacora en su afán de ser aspirante a la presidencia. El ente judicial continúa revisando la documentación aportada por todos los inscriptos para aceptar o descartar sus participaciones en las elecciones.

El espacio está en “emergencia”

