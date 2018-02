En un comunicado, con fecha de ayer que fue difundido hoy por la sede de la embajada boliviana en Jujuy, la Cancillería de ese país destacó el "buen nivel de diálogo y respeto" entre ambos países, y adelantó que se encuentran dispuestos a "analizar cualquier propuesta que se plantee en el marco de la práctica diplomática y los mecanismos bilaterales creados para el efecto".

Asimismo se explicó que sólo recibieron "una nota verbal de la Embajada Argentina en La Paz, como un planteamiento general sobre la intención de suscribir un convenio, que fue transmitido al Ministerio de Salud para su consideración preliminar, y que fue respondido haciendo referencia a la normativa vigente en nuestro país".

"Es necesario precisar que la agenda bilateral consensuada fue revisada en detalle y de forma íntegra, en la Reunión Técnica Bilateral Bolivia-Argentina, realizada el 15 de enero de 2018 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no habiendo sido este tema incluido por la parte argentina", precisó el parte oficial.

Se menciona asimismo que el pasado 26 de febrero, en el marco de una reunión entre autoridades bolivianas y el viceministro de Gestión Institucional y Consular, el embajador de Argentina, Normando Álvarez García, "luego de ofrecer explicaciones por el manejo mediático del tema, se expresó disculpas al gobierno de Bolivia por los inconvenientes ocasionados".

En tanto, el cónsul de Bolivia en Jujuy, Nelson Guarachi Mamaní, ratificó en diálogo con Télam la intención de su país de abrirse a "un diálogo sincero para trabajar la propuesta que sea".

Embed #AHORA En conferencia de prensa, Canciller @huanacuni_m anuncia viaje de una comisión a Argentina para trabajar en atención en salud recíproca a ciudadanos argentinos en territorio boliviano pic.twitter.com/uF3qGyh7JM — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) 28 de febrero de 2018

Embed "se hará una adecuación de nuestra norma interna para otorgar atención en reciprocidad para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos en nuestro territorio", Canciller @huanacuni_m pic.twitter.com/y8R1gf5Fys — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) 28 de febrero de 2018

Embed "Despejamos dudas sobre la supuesta tensión entre nuestros Gobiernos... existe un buen nivel de diálogo en la relación bilateral entre ambos países que ha de conducir a la resolución de cualquier asunto en nuestra agenda compartida ", Canciller @huanacuni_m pic.twitter.com/4MiZ8BYSIS — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) 28 de febrero de 2018

En ese marco, agregó que si hubo un pedido por parte de Argentina no estaba vinculado a "una propuesta general sobre la intención de suscribir un convenio en materia de salud, sino únicamente referido a cómo es el funcionamiento del sistema de salud, el cual se respondió".

Explicó además que Bolivia "no tiene restricciones para la atención a extranjeros pero, como sucede en Argentina, cuando se va por una atención se deben sacar turnos con días de anticipación y por ello muchos optan por terminar en el ámbito de la salud privada, sobre todo si son turistas de paso".

En relación a la polémica surgida en torno a ciudadanos bolivianos que cruzan la frontera para recibir tratamientos en hospitales públicos de Jujuy, tal como se afirmó en medios locales en las últimas horas, el cónsul afirmó que "no corresponde a una verdad histórica y tampoco existen datos que así lo confirmen desde el ministerio de Salud de Jujuy".

"En los hospitales públicos no te van a atender si no tienes DNI, entonces el que viene por unos días, que solo tiene visa de entrada, no va a acceder a la atención", explicó.

