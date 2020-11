Bolsonaro ahora dice que nunca habló de "gripecita"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro , afirmó que nunca dijo que el coronavirus es una “gripecita”, una expresión que utilizó en varias ocasiones para minimizar la pandemia, y reiteró su cuestionamiento a las cuarentenas para controlar el contagio. “La gente de los grandes medios está diciendo que yo llamé ‘gripecita’ a esta cuestión del Covid-19, pero no hay ningún video o audio mío hablando de esa forma”, declaró el gobernante.

Pero el 24 marzo, Bolsonaro había dicho durante un discurso que “en mi caso, por mi historial de atleta, no tendría que preocuparme, no sentiría nada o cuando mucho sería afectado por una gripecita o un resfriadito”. Incluso, pocos días antes de ese pronunciamiento, había declarado, tras realizar un test para saber si estaba infectado, que luego de sobrevivir a una puñalada en 2018 no temía ser “derribado por una gripecita” como el coronavirus.