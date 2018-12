Bolsonaro asumirá en una Brasilia blindada

A las 13, hora de Argentina, de mañana, Bolsonaro saldrá de la Granja del Torto, residencia de campo presidencial usada durante la transición, hasta la catedral de Brasilia. Desde allí comenzará el cortejo a las 13:50 hasta el Congreso Nacional, donde a las 14 se abrirá la ceremonia de jura ante la Asamblea Legislativa donde asumirá la presidencia y deberá hacer un pronunciamiento. En el acto, no estarán los opositores Partido de los Trabajadores del ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva ni los izquierdistas Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que argumentan que Bolsonaro hizo campaña reclamando la “destrucción” de esas fuerzas.

A las 15 se dispararán 21 cañonazos y Bolsonaro pasará revista a las tropas militares, para a las 15:15 trasladarse hacia el Palacio del Planalto, a 200 metros de distancia. Después subirá a la rampa de mármol en el palacio de vidrio y concreto con las curvas famosas de Niemeyer y será recibido por Temer, que le pasará la banda presidencial. En un espacio llamado “parlatorio”, Bolsonaro deberá hacer un discurso ante la multitud. En ese momento, habrá empezado una nueva era para Brasil y, desde ya, para la región.

2 mujeres forman parte del nuevo gobierno brasileño

Tereza Cristina da Costa Dias, como ministra de Agricultura, y Damares Alves, en Derechos Humanos, serán la escasa cuota femenina en el gabinete de Bolsonaro. Se vienen retrocesos en temas como el aborto y la identidad de género.