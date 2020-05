Bolsonaro se burla y dijo que hará asado para 30 personas

“Estoy cometiendo un crimen. Voy a hacer un asado el sábado aquí en casa. Charlaremos con algunos ministros, algunos empleados que están acá mi lado”, dijo el polémico mandatario, quien afirmó que hará una “vaquita” para pagar la carne, aunque aclaró que no se permitirán bebidas alcohólicas. “Habrá que poner 70 reales. No habrá bebidas alcohólicas, si no, la primera dama pondrá a todos a correr”, bromeó