Una primera película capturada en el falso documental Borat Sagdiyev: lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán, que además hizo famoso al personaje creado por el inglés Sacha Baron Cohen para su programa Da Ali G Show.

El mismo periodista kazajo, Borat Sagdiyev, que ahora retorna en un largometraje que se filmó casi en secreto, del cual los medios no fueron informados con mucha antelación y que debuta de manera exclusiva por la plataforma de Amazon Prime Video.

BORAT1.jpg Borat es una comedia cargada con mucho ácido para el mundo político.

película dirigida por Jason Woliner y también conocida como Delivery of prodigious bribe to american regime for make benefit once glorious nation of Kazakhstan, o Entrega de un soborno prodigioso al régimen americano para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán.

Un extenso nombre que además revela el porqué Borat Sagdiyev vuelve a Norteamérica, luego de que su primera misión solo trajera desgracia a su país natal -disminuyendo sus exportaciones de “pubis” y potasio- y lo condenara a la cárcel y trabajos forzados.

Sin embargo, el primer ministro de Kazajistán decide devolverle la libertad y asignarle la misión de enmendar lazos con EE.UU., llevando el mencionado soborno a Mike Pence, el más cercano a quien, según ellos, devolvió la grandeza a América: Donald Trump.

Y para cumplir su misión, Borat y su regalo, Johnny el Mono -Ministro de Cultura y estrella porno-, se embarcan en un carguero que recorre casi todo el mundo antes de arribar a Galveston, Texas. Pero al abrir la caja que resguarda al animal, recibe una gran sorpresa.

En su interior se encuentra su hija de 15 años, Tutar (Maria Bakalova) -a la que conoció al salir de la cárcel-, y los restos de Johnny. Ante la pérdida del soborno, Borat decide contactarse con su primer ministro para hallar una solución al problema que enfrenta.

Ésta película es más simple de lo que esperaba: ofrecer a Tutar como obsequio al vicepresidente Mike Pence. Pero antes debe disfrazarse, para no ser reconocido por los estadounidenses que lo vieron en su anterior visita, y arreglar a su descuidada hija.