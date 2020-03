Borracho al volante va 5 años preso por matar a 3 personas

"Quedamos conformes y a la vez no. Conformes porque se lo sentenció de una manera justa, y no conformes porque, más allá de la condena que le dieron, yo como mamá me quedé con los brazos vacíos", aseguró Alejandra Apablaza, madre de Claudio y esposa del sobreviviente, a LM Neuquén tras la determinación de pena.

En ese sentido, Apablaza, que además es hermana de Carina Apablaza y tía de Valentina, las mujeres asesinadas por el femicida de Las Ovejas, agregó: "Parte de la disconformidad es porque fueron tres víctimas fatales y en realidad a él se lo condena por una. Porque les da muerte a tres personas en un solo siniestro".

El accidente que se cobró tres vidas ocurrió en noviembre de 2018. gentileza cutralcoalinstante

Por su parte, Gisella Moreira, querellante de la familia, habló con este medio y confirmó: "La sentencia es por homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas y por el exceso de alcohol en sangre. Le dieron cinco años de prisión efectiva con diez años de inhabilitación y costas al proceso".

En cuanto al juez, "hizo hincapié en el mensaje que se le está dando a la sociedad teniendo en cuenta la cantidad de víctimas que hay actualmente en las rutas argentinas por accidentes", dijo la abogada. En ese sentido, la madre del fallecido sentenció: "Esto tiene que generar conciencia".

Si bien la Justicia parecía hacerse esquiva, la condena a Marifil, en palabras de Moreira, "es una sentencia justa que se aggiorna al pedido que nosotros hicimos, que era de 6 años". Además, "cita un precedente para que este tipo de penas se cumplan en cárcel común". "Cualquier pena que le dieran, nosotros no vamos a recuperar a nuestro hijo", lamentó Alejandra.

