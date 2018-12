Borracho atropelló a una familia que volvía de la plaza

El fiscal Fernando Giunta imputó por homicidio culposo agravado a los tres conductores, pero los abogados defensores- los ex funcionarios Fernando Armagnague y Antonio Carrizo- han pedido la excarcelación de los responsables del accidente.

“Lo único que les pido es que no me abandonen, que el fiscal no deje libres a estas basuras que mataron a mi hijo. Estaba lleno de vida y lo tuve que ir a reconocer a la morgue”, imploró el papá. “Siento un vacío enorme. Perdí a Agustín y lo único que pido es que no vaya a ser una muerte en vano. Que el fiscal no deje sueltos a los asesinos que salieron a matar al volante”, dijo Carla, la mamá. Para esta familia y sus amigos no hay consuelo.

Vuelta: Los tres regresaban de la plaza porque la abuela les había preparado la leche.

Imputaron a los tres conductores

el fiscal Fernando Giunta decidió imputar por “homicidio culposo agravado y lesiones graves” a los tres conductores de los vehículos implicados en el incidente vial (VW Gol, Ford Fairlane y un camión). Los imputados ya fueron trasladados al Penal de boulogne sur mer, donde aguardarán hasta la audiencia de prisión preventiva que podría complicarlos aún más en la causa. el chofer de la Ford ranger no fue imputado al ser considerado “testigo del accidente”.