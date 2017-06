¿Bozal legal para Claudia y Susana?

Como la ex esposa del Diez estará en el living de Su, cuando el ex jugador se enteró decidió hablar con su abogado, Matías Morla, para que pidiera en la Justicia una medida cautelar para que Claudia no pueda hablar de la vida privada de él y tampoco mencionar al hijo que tuvo con Verónica Ojeda.

¿Publicidad?

“Yo estoy viajando con Diego a Cuba y cuando estábamos por salir nos enteramos de que ella iba a ir al programa de Susana. Lo que hicimos fue pedir una medida en contra de Susana y de Claudia para que no puedan hablar de él. Lo que Diego pide es que no se hable de su vida privada, de su esfera íntima, porque él entiende que Claudia hace publicidad con él y cada uno de los detalles que se cuentan él lo toma como una ofensa, tal como pasó en su momento con Verónica Ojeda en el programa de Susana Giménez, y como pasó con Rocío Oliva cuando fue a lo de Mirtha”, precisó Morla en diálogo con el Diario Popular.

Se enoja: Según Morla, cada detalle que Villafañe cuenta el Diez lo toma como una ofensa.