Este año se iniciaron las braquiterapias HDR–un tipo de radioterapia utilizada para tratar el cáncer- a partir de la incorporación del equipo Flexitron de cobalto de Elekta. Sin embargo, días atrás se logró dar un “paso extra”, que permite una mejora sustancial en la calidad de atención a las pacientes.

“Empezamos a hacer braquiterapias con resonancia de 3 Tesla con el nuevo equipo Skyra de Siemens Healthineers. Somos los únicos en la Patagonia que las hacemos con planificación 3D, pero con planificación con resonancia de 3 Tesla somos uno de los primeros en implementarla en Latinoamérica”, destacó el físico médico Ricardo Ruggeri.

¿Cuál es el valor fundamental del nuevo procedimiento? Según señalaron, la “mejor y más alta calidad” en la obtención de imágenes oncológicas.

Para graficar en qué consiste la nueva técnica creada en el COI, Ruggeri detalló que los resonadores más comunes que se utilizan en la actualidad son de 1,5 Tesla. Tesla es la medición de la fuerza del campo magnético, y esta fuerza es la que permite acomodar la disposición de los átomos de hidrógeno, o de los protones, para crear una imagen.

El beneficio mayor, continuó, es que “mientras más Tesla posee el equipo, es menor el tiempo de adquisición necesario para hacerlo y mayor es la resolución o calidad de imagen que se tiene”.

Es decir, en cuestión de minutos se obtiene una imagen más definida, de mayor resolución.

“En el resonador clásico lleva entre 15 y 30 minutos tomar una imagen, y con esta tecnología se logra entre 2 y 6 minutos”, indicó Ruggeri, también director de la Residencia en Física Médica de Leben Salud.

coi resonancia.jpg

Paso por paso

Para poder concretar este nuevo procedimiento, en el COI se creó un proceso específico para planificar desde cómo adquirir las imágenes, hasta cómo se debe trasladar al paciente.

“Tuvimos que crear la técnica. Teníamos el equipamiento, pero teníamos que perfeccionar el procedimiento, ya lo implementamos y vamos por el segundo o tercer paciente tratado”, se entusiasmó el profesional.

Según agregó, “la calidad de las imágenes es excelente. La precisión con la que se contornean los órganos a riesgo (órganos sanos a proteger), con una definición muy alta permite brindar una mayor calidad de tratamiento al paciente”.

Un grupo interdisciplinario numeroso hizo posible el desarrollo de esta técnica. “Intervino todo el equipo de técnicos de resonancia magnética, técnicos de radioterapia, estuvieron involucrados especialistas en diagnóstico por imágenes en el área de pelvis y área de abdomen, también físicos médicos y radioterapeutas especializados en braquiterapia de alta tasa”,detalló.

También los profesionales diseñaron un sistema de inmovilización especial, que consiste en una camilla especial “que se infla y flota”.

“Es una camilla hecha con materiales especiales, nada ferromagnético, apta para resonancia que permite el traslado ideal”, apuntaron y remarcaron que “gracias a los aplicadores ginecológicos de Elekta que son aptos para resonancia de 3 Tesla es que pudimos implementar la técnica, es la confluencia entre las imágenes oncológicas y el tratamiento que permitió conseguir este logro”

¿Qué tipo de casos se atienden?

La braquiterapia con resonancia de 3 Tesla se emplea para tratar patologías ginecológicas. Hasta el momento se han atendido pacientes con cáncer de cuello de útero.

Las tasas de prevalencia de estos casos son altos y el de cuello uterino es uno de los que más preocupa y genera alerta "porque se puede prevenir".

Es causado por el papiloma virus humano (PVH), que se transmite de persona a persona mediante el contacto sexual. Existen alrededor de 100 tipos de PVH, pero solo un pequeño porcentaje causa cáncer cervical.

Avances y planificación para el tratamiento del cáncer de cérvix

Por Marcela Cebile, oncóloga radioterapeuta

En los inicios de la braquiterapia para el tratamiento del cáncer de cérvix, la planificación se realizaba mediante radiografías simples (2D). No se tenían en cuenta las características del tumor ni la anatomía de la paciente. Este abordaje era simple, rápido y generalmente seguro, pero no permitía obtener resultados óptimos en todos los casos, ya que la planificación no estaba individualizada específicamente para la anatomía de la paciente o el tumor en cuestión.

En los últimos años, la utilización de la TC ha permitido la planificación de la braquiterapia en tres dimensiones (3D). Esta planificación 3D también puede llevarse a cabo mediante RMN.

Estas técnicas 3D permiten al oncólogo radioterapeuta administrar una mayor dosis de radiación al volumen blanco (de tratamiento) para un mejor control local de la enfermedad y reducir la dosis a los tejidos normales, de modo que disminuye la probabilidad de toxicidad.

Ventajas de la RMN sobre la TC en Braquiterapia: proporciona una mejor definición del tamaño y la localización de la lesión y permite diferenciarla del útero normal. Asimismo, facilita la visualización de tejidos adyacentes y otras patologías que dificultan el contorneo del tumor en la TC.

La planificación mediante el uso de la RM permite optimizar la dosis administrada al tumor y reducir la dosis en recto, sigma y vejiga comparada con el tratamiento tras la planificación convencional.

La implementación de un protocolo de planificación con RM en braquiterapia requiere ajustes en la adquisición de imágenes por RM, así como consideraciones sobre las medidas de seguridad y necesidades logísticas en la sala de la RM durante el manejo de la paciente con el aplicador intracavitario colocado en la posición terapéutica. Es imprescindible formar un equipo multidisciplinario mediante la colaboración entre los departamentos de Imagen y Radioterapia.

Tecnología y desafíos

Por Joaquín De Brida, físico médico.

La tendencia internacional actual se dirige hacia tratamientos ginecológicos basados exclusivamente en imágenes de resonancia magnética, evitando la necesidad de realizar estudios adicionales como tomografía computada para fusionar imágenes.

Solo tener un resonador no significa que se pueda hacer braquiterapia 3D, ya que el mismo debe contar con características específicas como, por ejemplo, tener un potente campo magnético y modernas técnicas de adquisición, que permitan reducir el tiempo total del estudio y al mismo tiempo brindar una imagen de excelente calidad clínica para el fin deseado.

Gracias a la tecnología con la que contamos en COI, podemos hacer frente a estos desafíos.

Estamos orgullosos de decir que hemos logrado incorporar satisfactoriamente la RM en el flujo de braquiterapia gracias al Resonador de 3 Teslas "Skyra" de Siemens Healthineers y al grupo de profesionales que componen Leben Salud.

Representa una mejora significativa en la capacidad de delimitar la lesión a tratar y nos pone, como institución y como equipo de trabajo, en un plano de calidad de tratamiento internacional.

La resonancia magnética aporta la gran ventaja de realizar una braquiterapia guiada y adaptada, ya que el tratamiento se diseña teniendo en cuenta la respuesta de la lesión a los tratamientos previos, incluso entre sesiones de braquiterapia.