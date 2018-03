Brian Buley: "No quiero vivir más de las propinas"

“Yo miro siempre para adelante y ojalá me muera siendo actor. No quiero trabajar de otra cosa”, lanzó el intérprete de 23 años, que el año pasado estuvo nominado en el rubro Revelación en los Martín Fierro, y agregó: “No sé qué va a pasar cuando termine de grabar. Hay un proyecto para hacer teatro que ojalá se concrete. Lo único que no quiero es volver a ese mayorista de mier... Yo soy actor. No quiero vivir más de la propina que me dan por ayudarlos a cargar el auto”.

Buley también tuvo un paso por el cine cuando a los 14 años fue convocado por Luis Ortega para participar de su película Los santos sucios.