Británica se unió al EI, fue mamá y se quiere volver

“Creo que la gente debería tener compasión por mí, por todo lo que he vivido. No sabía en qué me estaba metiendo cuando me fui, aunque esto me hizo más fuerte”. Shamima Begum británica que se unió al estado Islámico

Se trata del tercer hijo de la joven que nace en Siria; los dos primeros murieron por enfermedades y desnutrición. “Después de la muerte de mi (otro) hijo, me di cuenta de que es necesario que me vaya, por el bien de mis niños”, sostuvo. Contó que teme que su recién nacido muera en el campamento de refugiados Al Hol, en el noreste de Siria, donde se encuentra actualmente.

Creo que la gente debería tener compasión por mí, por todo lo que he vivido”, declaró Shamima Begum. “No sabía en qué me estaba metiendo cuando me fui”, agregó. Sin embargo, la joven afirmó que no se arrepentía por haberse ido a Siria. “Esto me cambió como persona, me hizo más fuerte, más dura. Yo me casé con un hombre que nunca hubiera conocido en el Reino Unido”. Cuando tomó la decisión de marcharse hacia el Medio Oriente, Begum era una de las tantas chicas del barrio londinense de Bethnal Green que se casaron con milicianos del Estado Islámico en 2015 cuando el programa de reclutamiento del grupo atrajo a muchos jóvenes a su califato autoproclamado.

En una clara postura negativa sobre la situación de Begum, el ministro del Interior británico, Sajid Javid, publicó una columna en el diario Sunday Times titulada “Si está huyendo para unirse al EI, usaré todos mis poderes para evitar que regrese”. En el artículo, el funcionario expresó: “Mi prioridad es mantener al país seguro, y no dejaré que nada lo comprometa. Las decisiones que podemos tomar incluyen prohibir el acceso al Reino Unido a personas no británicas, así como retirar la ciudadanía británica a individuos peligrosos”.