El fiscal Maximiliano Breide Obeid había solicitado 15 años, mientras que el defensor particular, Gustavo Pamieri, la pena mínima de 10 años y 8 meses. Para valorar la pena, los jueces Mauricio Zabala, Alejandro Cabral y Mara Suste consideraron como agravantes que el crimen fue cometido en la vía pública cuando la víctima iba acompañada de una menor y que días previos al crimen, Alarcón había amenazado a Mendoza con un arma de fuego.

“La verdad estoy indignada. Estamos todos mal, uno tiene que aprender a vivir con este dolor, pero cuesta muchísimo”, resaltó Mariana en diálogo con LM Neuquén. Para la familia de Jorge, la condena no alcanza.

La hermana recordó que Alarcón violó la domiciliaria y fueron ellos quienes lo descubrieron, no la fiscalía. “Él tuvo el derecho de poder festejar el Día del Padre y yo a mi hermano no le puedo festejar ni un cumpleaños más”, sentenció. Además, angustiada, Mariana resaltó que el crimen fue el mismo día del cumpleaños de su hija y que este año, cuando celebre los 9, hará un año de que su tío Jorge no está más con ellos.

El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2016 cerca de las 14:30 cuando Mendoza y la nena iban por calle Antártida Argentina casi Colón. Alarcón lo interceptó en una moto, discutió con él, sacó una pistola 9 milímetros y le disparó.

“Lo hizo justo para el día del cumpleaños de mi hija. Yo los estaba esperando. A ella le afectó muchísimo. Escribió en la pared de su pieza: ‘Tío, descansá en paz, te quiero mucho’”.Mariana Mendoza. Hermana de Jorge y madre de la niña que lo acompañaba