El hecho ocurrió en la madrugada de ayer en una vivienda de calle Falucho 848 del barrio Don Bosco. Según explicó la mujer, en diálogo con LM Cipolletti, ella llegó a la vivienda en la que convivían y se encontró con una reunión en la que participaban varios amigos del agresor.

"El estaba borracho. Yo le pedí que se retiren. Cuando nos quedamos solos me empezó a insultar y pegar. Me pegó piñas, me tiró al piso y me pateó hasta que quedé inconsciente. yo estaba con mi bebé en brazos. Ya me había agredido antes, pero nunca tan grave. Me decía que si lo denunciaba me iba a matar a mí y a mis nenes", relató la mujer entre llanto.

En la casa vivían junto a una nena de 3 años una beba de 6 meses. La nena más grande intentó intervenir pero también recibió golpes. La mujer apenas recuperó la conciencia salió corriendo a la calle a pedir auxilio a los gritos. Una vecina fue quien llamó a la Policía y de inmediato llegó un patrullero e intentaron reducirlo.

"La policía no lo podía atrapar. Él corría alrededor del móvil y se les escapaba. Mientras me insultaba me decía que me iba a prender fuego", expresó la joven.

Ella fue atendida en el hospital local donde le curaron las heridas. Tiene complicado un ojo que deberá ser seguido de cerca por los profesionales.

golpiza barrio Don Bosco

Promoción Familiar se llevó a las pequeñas

Luego del violento episodio la joven tuvo que entregar a sus hijas por orden de la Justicia. Las dos nenas fueron llevabas por Promoción Familiar hasta que se investigue lo ocurrido y se asegure la protección de las menores.

La mujer fue hoy al Juzgado de Familia de Sarmiento e Irigoyen para pedir la revinculación.