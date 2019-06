Brutal golpiza en un micro a una azafata uruguaya y a su novia

Las dos mujeres fueron atacadas cuando los varones se percataron de que eran pareja y las empezaron a increpar, pidiéndoles que se besaran y haciendo, al mismo tiempo, gestos sexuales hacia ellas. “Empezaron a llamarnos lesbianas, hacían alusión a posiciones sexuales y pedían que nos besáramos para su deleite como si fuéramos un espectáculo y ellos la tribuna a entretener. En el piso de arriba sólo estábamos ellos y nosotras”, relató Melania. Las chicas, que terminaron cubiertas de sangre a consecuencia de los golpes recibidos, se sacaron fotos tras el ataque que posteriormente subieron a las redes sociales a modo de denuncia.

“En un intento por calmar las cosas, empecé a bromear. Pensé que esto igual les hacía marcharse (a los agresores). Chris incluso fingió que estaba enferma, pero siguieron acosándonos y lanzándonos monedas cada vez más exaltados”, contó Geymonat en su página de Facebook. “Lo siguiente que recuerdo -agrega- es que Chris está en medio del colectivo luchando con ellos. En un impulso, me acerco para ver que tiene la cara llena de sangre y que tres de ellos le están pegando”.

La joven uruguaya también recuerda que a ella le “dieron puñetazos”, que se mareó al ver la sangre y que se cayó. “No me acuerdo de si perdí o no la conciencia. De repente, el autobús había parado, la policía estaba allí y yo sangraba por todas partes”, dijo la afectada, a la que además de que le fracturaran la nariz, el grupo de vándalos le robó un teléfono y el bolso antes de huir. A consecuencia de lo sucedido, ambas mujeres tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir tratamiento por varias lesiones faciales. Una de ellas indicó que uno de los agresores hablaba español y que los otros tenían acento británico. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, reaccionó a lo sucedido con un mensaje en Twitter: “Esto ha sido un ataque repugnante y misógino. Los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ no se tolerarán en Londres”.

“Aún no sé si tengo la nariz quebrada y no he podido volver al trabajo, pero lo que más me indigna es que la violencia sea usual, que sea necesario llegar a la sangre y a un relato de cuatro pibes cagando a trompadas a dos mujeres para que esta imagen tenga una clase de impacto”, agregó la azafata.

Se sentía segura pero todo cambió

Melania Geymonat, quien se mudó al Reino Unido en febrero y que tomó un año sabático de sus estudios de medicina, dijo que se había sentido segura en Londres por ser lesbiana. Pero después de haber sido atacada, ella publicó la imagen para crear conciencia sobre la violencia que hay en contra de las mujeres y de la comunidad LGBT+. “No es algo raro, es común. Nos veían como entretenimiento, eso es lo que me enoja tanto”, comentó.

La azafata compartió su experiencias el miércoles en una publicación de Facebook que ha recibido 3.700 comentarios y 9.700 reacciones. Un portavoz de la Policía Metropolitana dijo: “La policía está solicitando testigos e información luego de que dos mujeres fueron agredidas y robadas en un ataque homofóbico en un autobús en Camden”.