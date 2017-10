Bullrich y CFK se pelean por el voto de Perón

"Si Evita viviera votaría a Cristina, Perón a Taiana y juntos a Unidad Ciudadana", dijo la ex presidente en una rima que despertó a las masas presentes en Avellaneda en las vísperas del Día de la Lealtad.

Sin embargo, su principal rival en los comicios del domingo, el candidato de Cambiemos Esteban Bullrich también está convencido de que el voto del General iría hacía su espacio.

Embed "Si estuvieran hoy aquí Evita votaría a Cristina, Perón a Taiana y los dos juntos a UNIDAD CIUDADANA" #CristinaEnRacing pic.twitter.com/YLDFd5XfQL — #DondeEstaSantiago? (@okalecorrea) 16 de octubre de 2017

"Votaría a Cambiemos", sostuvo el ex ministro de Educación en una entrevista con Luis Novaresio en América 24. "El Perón del ‘73, el que decía que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, votaría a aquellos que están queriendo unir a los argentinos y no dividirlos…", agregó.

"El del 46, que llegó para construir la justicia social y que no hubiera pobreza en la Argentina, no votaría a aquellos que dejaron uno de cada tres argentinos en la pobreza", sostuvo Bullrich y concluyó: "Perón diría que Cambiemos. Si viviera todavía en su casa cerca de la quinta de Olivos seguramente votaría la lista de Cambiemos".

