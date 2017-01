Busca bajar 500 kilos por su sueño: manejar un auto

México

Juan Pedro tiene 33 años y un triste récord: es el hombre más obeso del mundo. Pesa 590 kilos y sueña con bajar unos 500 para cumplir su sueño: manejar un auto. En noviembre comenzó un peligroso tratamiento para perder el 59% de su peso que le puede costar la vida. A pesar de ello, está dispuesto a enfrentar el riesgo porque se cansó de ver pasar los días en un cuarto postrado en una cama.

“Cuando tienes una enfermedad no tienes muchas cosas de metas y de eso, pero me gustaría manejar, tener un vehículo, no sé, hacer música y todo”, dijo en una entrevista.

444 kilos pesaba Andrés Moreno, fallecido en 2015. También era mexicano y buscaba perder 323 kilos, pero murió de un infarto al miocardio. Al momento de su muerte, ya se podía bañar solo y también podía usar calzado deportivo.

Juan Pedro vive en el estado de Aguascalientes, su familia es de escasos recursos y para él todos estos años han pasado “en la cama, en un cuarto, dejando que pase el tiempo, estando triste, pues ha sido de batallar”. Desde niño enfrentó problemas de obesidad, pero ante la falta de recursos de su familia para que recibiera la atención médica adecuada, a los 17 años ya tenía un peso de 290 kilos. A los 27 años, sufrió un accidente, del que no habla mucho, que le provocó lesiones en la mitad del cuerpo y le quitó movilidad. Ahora sufre hipertiroidismo -el cuerpo absorbe las calorías en lugar de quemarlas-, diabetes tipo II, hipertensión y una enfermedad pulmonar compulsiva con carácter crónico. Una dieta alta en carbohidratos y el sedentarismo agravaron su condición. “Su peso normal debería de ser entre 90 a 100 kilos. Por cada kilo de más que tiene encima son de entre 3 a 5 meses menos de vida”, dijo José Antonio Castañeda Cruz, líder del grupo multidisciplinario de 10 médicos, entre cirujanos, psicólogos y nutricionistas, que atienden el caso de Juan Pedro.

Castañeda Cruz explica que en este momento el tratamiento está en una primera etapa, en la que mediante una dieta mediterránea se pretende que el paciente baje 30 kilos para que se le pueda realizar la primera de dos operaciones.