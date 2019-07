Busca fondos para grabar la banda sonora de su primera obra de teatro

En este contexto, los conocimientos que absorbió en los últimos años lo impulsaron a rescatar un material que se había perdido en el tiempo. “Encontré fragmentos orquestales que tienen más de 15 años. Hoy los escucho y me encuentro con que son de las cosas más lindas que he hecho, fue en un momento donde no tenía tanto estudio, pero era más intuitivo”, puntualizó.

Aquellas composiciones despertaron en Rodrigo el deseo de retomar aquel proyecto. Preparó un guión y recurrió a una productora de teatro para que lo ayude a darle forma, ya que él no tenía experiencia en el rubro. “Me aclaró mucho el panorama y me permitió vincular distintas expresiones artísticas en un producto homogéneo”, sostuvo.

De esta forma, pudo terminar su primera obra de teatro. “No es teatro musicalizado, sino que la música es tan protagonista como la escena. Hay momentos donde se recita poesía en la oscuridad, otros en los que hay danza, y también en los que sólo hay música”, precisó.

Ahora, fiel a su estilo, quiere presentar la banda sonora de La Cueva de los Espejos en la ciudad que lo vio nacer, para eso lanzará una campaña para recaudar los fondos necesarios para pagarles a los músicos y solventar la grabación en vivo de su obra maestra. “La próxima semana voy a comenzar con la recaudación en la web idea.me, una plataforma que apoya a los artistas latinos y que permite que la gente aporte lo que desee, con la particularidad de que les otorga premios, que pueden ser desde entradas al show hasta una copia del disco”, contó.

SFP_Ensayo-Banda-de-Musica-(5).jpg Sebastián Fariña Petersen

Rodrigo detalló que ya tiene conformada gran parte de la orquesta, que constará de cuerdas, maderas, timbales, batería, guitarra eléctrica, bajo, piano, voces, entre otras cosas. Además, participará el cuarteto de cuerdas local Voluta String, con lo cual sostuvo que “va a ser un lindo quilombo”.

La semana pasada tuvo el primer ensayo en la ciudad y en los próximos meses continuará con las gestiones para realizar el espectáculo. Si bien todavía no tiene definido dónde se llevará a cabo, adelantó que intentará hacerlo en el aula magna de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

“Para mí, lo más valioso es que se haga. Es una deuda musical, porque tiene muchas composiciones que nunca vieron la luz y uno les tiene afecto. Tiene mucha carga emocional”, manifestó. La presentación de La Cueva de los Espejos será en diciembre, aunque aún no tiene un fecha establecida, y se prevé que tenga una duración de aproximadamente una hora. “Va a haber muchas sorpresas, así que espero que a la gente le guste”, concluyó.

Será su primera experiencia como director de orquesta

Rodrigo contó a LMN que será la primera vez que brinde un espectáculo en el que la guitarra no sea el atractivo principal. Además, será la primera vez que dirigirá una orquesta. “El papel de conducir una orquesta es súper rico y de mucho aprendizaje. No me considero un director, me faltan años luz, pero sí me creo capaz de llevar esto adelante”, aseguró.

Señaló que la forma de componer esta obra fue muy distinta a la música que hizo durante toda su carrera. “Apelo a imaginarlo y tratar de bajarlo a través del piano, desde lo melódico. Con la guitarra me pasa algo distinto porque cuando tenés una idea, a medida que buscás la forma de llevarla adelante, se va transformando por la forma que tenés de tocar ese instrumento”, comentó.

En este sentido, sostuvo que, quienes escuchen La Cueva de los Espejos, no sospecharán que la obra es de su propia composición. “Creo que no se darían cuenta de que es mío, salvo cuando aparezca un guitarrista. Capaz que el que tiene ojo fino puede ver esas cosas en lo armónico”, dijo.

¿Se viene un nuevo disco solista?

Luego de grabar su último disco, denominado Oxígeno (2016), Rodrigo se alejó del género que lo llevó a tocar con míticos músicos. Sin embargo, adelantó que está trabajando en un nuevo material, que lo acercará a sus raíces.

“Estoy grabando algunas cositas para un futuro próximo disco, pero muy despacio. Sería mucho más rockero, más metalero, volviendo a las raíces totalmente desprolijas del rock”, contó, aunque señaló que lo hará a su tiempo y que no se publicará en el corto plazo.

“Lo de Gilbert y Howe fue muy gratificante”

Rodrigo es un músico que siempre buscó superarse. En medio de esa carrera por mejorar día a día, se encontró con la posibilidad de tocar con dos leyendas de la música, Greg Howe y Paul Gilbert. “Las experiencias con Howe y Gilbert fueron hermosas”, manifestó.

Comentó que pasó de sacar los fraseos de estos músicos a tocar con ellos, lo que fue muy gratificante y le marcó que no se alejó de lo que buscaba.

“A Greg Howe lo teloneé, con Gilbert tocamos juntos. Es una inyección de energía guitarrística, que te da muchas ganas de tocar más”, expresó. “Después de verte tocar, te mienten, te dicen que tocás muy bien”, dijo entre risas. A pesar de haber compartido el escenario con artistas de renombre, Rodrigo no se la cree y subraya que “es una experiencia que empieza y termina ahí”.