"No podemos decir con precisión que ropa llevaba puesta porque desde el hogar nos han dado tres versiones diferentes. Él tiene 45 años y un retraso madurativo severo, por lo que no tiene orientación ni reconoce demasiado los lugares. Además tiene dificultades para pronunciar las palabras y no conoce muchas. Camina como si se tambaleara y es una persona muy tranquila. Siempre uso el pelo corto y dado que hace días que no se afeita, debe tener barba. También le faltan algunas piezas dentales", describió Susana, sobrina del hombre desaparecido, a este medio.