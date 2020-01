Buscan a equipo de rugby que violó en masa en 1978

La victima declaró: "A fines de enero de 1978, a los 17 años, fui violada por un grupo de hombres de un equipo de rugby del sur de Gales. Estas violaciones tuvieron lugar en una habitación en la parte superior del hotel Strathmore, Plymouth. En ese momento pesaba 55 kilos y fui incapaz de evitar que esos hombres me violaran. Al hombre que apareció después de que fui violada le digo: ‘Apareciste en ese momento para querer detener el ataque contra mí, y parecías sorprendido por la acción de tus compañeros. La vergüenza de no poder detener el ataque me hizo abandonar mi hogar, y a los 59 años, sufro de estrés post traumático".

En su relato, la mujer agrega: "Es muy posible que ya tengas hijas o nietas. Estoy seguro de que a tu familia y amigos les gustaría pensar hasta dónde llegarías para protegerlos si surge la necesidad. No hay muchas personas que realmente tengan la oportunidad de corregir un error tan terrible. El hecho de que realmente conozcas las identidades de todos mis violadores te brinda esta oportunidad única. Por favor, ayúdame identificando a tus compañeros que me violaron". Después, se dirigió a otras personas: "A las esposas, novias, madres, hermanas, amigos y conocidos de los hombres que me violaron les digo que he vivido con este trauma, día a día, durante 42 años. Si recuerdas que algún conicido se fue a Plymouth a jugar rugby con sus compañeros de equipo en esa época, o cualquier chisme asociado con una gira por el suroeste de Inglaterra, comunícate con la policía para ayudarme".

La detective dijo que la víctima creía que los hombres estaban visitando Plymouth y provenían del sur de Gales y eran jugadores de rugby de gira. La mujer, que tenía solo 17 años en ese momento, estaba con una amiga en el Safari Club, ahora conocido como Notte Inn, cuando conocieron a un hombre, que se cree tenía unos 20 años. "Quizás fuiste, o conociste a alguien que era parte de un club cuyos partidos fueron cancelados ese frío fin de semana de enero. Es preocupante que mis violadores ahora puedan estar entrenando equipos femeninos. Te pido que consideres si realmente quieres que tus hijas o nietas sean influenciados por hombres que violaron en grupo a una chica de 17 años", cerró la mujer.

LEÉ MÁS

Venezuela: Maduro pidió "reformatear" el vínculo con Cuba

Cruce con Greta Thunberg por el cambio climático