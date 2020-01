Cruce con Greta Thunberg por el cambio climático

Antes, Thunberg había criticado en uno de los coloquios la "inacción" de los poderes públicos. "Estamos todos luchando por el clima y por el medioambiente. Pero si lo miran desde una perspectiva general, en la práctica no se ha hecho nada", dijo la sueca. "Hay una diferencia entre hacerse oír y que eso lleve a algo (...) Siempre me escuchan pero la ciencia y la voz de los jóvenes todavía no están en el foco de atención", afirmó.

Mañana será el día en que Thunberg se enfrente a todos los líderes mundiales que asistirán al foro. Días atrás, la joven participó en Lausana en una nueva manifestación por el clima. "Hasta ahora, durante esta década, no estamos viendo ningún signo de que se produzca una acción climática real", dijo ante una multitud.

LEÉ MÁS

Indonesia: se derrumbó un puente y hay 9 muertos

Trump se defendió del juicio político que comienza el martes