Buscan evitar escraches a pacientes con coronavirus

“Es un fenómeno que se viene observando en todo el mundo, en nuestro país y en la región, que no escapa a esa realidad”, sostuvo Santiago Nogueira, delegado del Inadi en Neuquén. Según señaló, el miedo y la desinformación llevan a muchos habitantes a estigmatizar a las personas que fueron diagnosticadas con COVID-19.

Las principales denuncias que reciben en la entidad responden a escraches que se generan a través de las redes sociales, en donde los usuarios publican la foto y el nombre de los casos positivos para alertar a sus contactos de que no se les acerquen. En otras ocasiones, las personas contagiadas reciben insultos, críticas y amenazas a través de mensajes privados y, en casos más extremos, son víctimas de violencia física.

Según aclaró Nogueira, también se han dado situaciones en las que las personas señaladas o discriminadas no padecen la enfermedad. Sin embargo, una simple sospecha de contacto estrecho con positivos o de algún síntoma que coincide con el COVID-19 es suficiente para activar estas actitudes discriminatorias.

El funcionario alertó sobre los riesgos que implican este tipo de actitudes. “En este contexto de discriminación, mucha gente tiende a ocultar sus síntomas o a retrasar su visita al médico cuando tiene una sospecha, porque tienen miedo de ser rechazados o señalados”, dijo, y aclaró que esa actitud incrementa el número de contagios y resulta un obstáculo para tratar la curva y reducir los efectos de la pandemia.

Según determinó, las actitudes discriminatorias de este tipo no se enfocan solo en una clase social, un género o una nacionalidad. Por el contrario, se trata de una postura transversal que afecta a todos los casos positivos o sospechados de serlo de forma transversal.

En ese contexto, el Inadi lanzó primero una campaña a través de las redes sociales, que son el ámbito en el que más se multiplican las actitudes de discriminación. En una segunda etapa, y en consonancia con las mayores posibilidades de transitar en el exterior, el organismo reforzará sus mensajes a través de intervenciones en la vía pública, con folletos, afiches y hasta barbijos que invitan a ser más empáticos con las personas contagiadas.

Nogueira invitó a la población a tener una actitud solidaria hacia las personas en riesgo y las que presentan síntomas. En ese sentido, solicitó que los vecinos se ofrezcan a hacer trámites o realizar compras para aquellos que deban quedarse en casa porque están cumpliendo un aislamiento o porque tienen más chances de desarrollar una afección grave.

El calvario de un joven y su familia

Hace un mes, el joven Tomás Piñeiro, recuperado de coronavirus, denunció que él y su familia fueron víctimas de agresiones en San Martín de los Andes, donde reside.

Cuando se decretó la cuarentena, el joven de 20 años se encontraba en Buenos Aires, donde estudia en la Universidad de las Artes. Pasaron casi dos meses y tuvo la posibilidad de viajar en colectivo a San Martín de los Andes para reunirse con sus padres. Cuatro días después de llegar, se realizó un hisopado que dio positivo.

Aseguró que lo peor que sufrió fue “la parte humana”, ya que fue blanco de agresiones en las redes sociales. “En las redes llegaron a decir que iban a prender fuego mi casa. Se hablaba de nosotros como si no nos estuviéramos cuidando, decían que era un pibe de 19 años y que ‘cómo no va a salir a hacer cualquiera’. En algunas radios decían que me habían visto en la calle cuando yo salí solamente dos veces para ir al hospital”, detalló.