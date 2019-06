Buscan en la Uocra a los autores de la balacera

ataque UOCRA

Testigos involucrados en la militancia sindical adjudicaron el hecho a la guerra de facciones internas de la Uocra. El herido más grave en la balacera fue el delegado Juan Acsama, quien recibió un balazo en la cabeza. Pablo, un compañero de militancia del baleado, culpó por el ataque al grupo interno liderado por Juan Carlos Levi.

Acsama milita en una facción con cruces permanentes con la de Levi. Pablo identificó en declaraciones mediáticas a un socio sindical de este dirigente al frente del grupo atacante. Los testimonios y el modus operandi de los atacantes dirigieron los primeros tramos de la pesquisa hacia la hipótesis de la pelea interna, señalaron fuentes judiciales a este diario. La oficialización de esas versiones se dará con el correr de los días y el avance del trámite judicial.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli le dijo a LM Neuquén que el Ministerio Público ordenó un relevamiento de todos los elementos de prueba existentes en la escena del ataque. Ayudaría a una resolución más rápida de la investigación que existieran imágenes de cámaras de seguridad del yacimiento operado por Shell. También apunta la fiscalía a incorporar al expediente fotos y videos captados por particulares. Este diario difundió ayer en su edición online un video particular que muestra cuando los atacantes abandonan la escena en las camionetas. Los vehículos serían cuatro Toyota Hilux y una Ford Ecosport, según la descripción aportada por los primeros aportes de testigos a la causa.

Plomo: Los resultados de los primeros peritajes confirmaron el uso de armas 9 milímetros.

La Uocra se despegó del ataque

Gremio intervenido

La seccional neuquina de la Uocra está conducida por una intervención designada por el líder nacional del gremio de la construcción, Gerardo Martínez.

El regreso de Víctor Carcar

Al frente de la intervención fue nombrado el dirigente Víctor Cárcar, quien había sido elegido pero renunció por una causa judicial en la que, luego, fue absuelto.

El despegue del sindicato

La Uocra nacional se despegó del ataque en Vaca Muerta. “Quien porta armas o ejerce intimidación está fuera de la ley y pierde sus derechos civiles”, condenó.

Silencio de radio

Juan Carlos Levi, el líder de la facción sindicada por el ataque, dijo desconocer los hechos ayer a la mañana. Luego fueron infructuosos los intentos de comunicación.

Testimonio

Pablo estuvo al lado del delegado herido cuando sucedió el ataque. Después de saber que su compañero estaba fuera de peligro de muerte ensayó un relato de lo sucedido. “Nosotros llegamos a trabajar y se aparecieron cuatro camionetas Hilux y una Ecosport, de las que se bajaron unas 25 o 30 personas armadas tirando tiros a lo loco contra los obreros, contra los administrativos, contra todos”, expresó.

A renglón seguido enlazó: “Le pegaron un balazo a mi compañero Juan, que está internado esperando una cirugía porque la bala le quedó en la cabeza. Una locura. No tuvieron piedad por nadie”.

Luego entró a la zona más compleja de la causa que está en poder del Ministerio Público. “Les dieron zona liberada, no había policías, no había nadie. Estamos cansados de esto. Estamos cansados de que los apoye el Gobierno. Nosotros no tenemos el respaldo de nadie, solamente de la gente. Espero que esta disputa se termine. El objetivo era mi compañero”, se despachó.

A continuación, Pablo explicó que la tensión entre grupos antagónicos de la Uocra había comenzado días antes. Acsama había pedido una reunión con el interventor Víctor Cárcar, para plantear la escalada de violencia en los yacimientos. El encuentro se concretó el martes. “Cuando llegamos a informarles a los compañeros de lo hablado en la reunión, nos emboscaron”, aseguró.

“Los únicos que dispararon fueron ellos, nosotros éramos todos trabajadores. El objetivo de ellos era venir y tomar el yacimiento, pero no lo van a lograr porque nosotros vamos a defender los puestos de trabajo”, remató.

