Buscan meter droga en la cárcel 2 veces por semana

En lo que va de la cuarentena, se registraron 10 intentos de ingreso de droga a las cárceles provinciales, tal como lo confirmó a LM Neuquén el comisario Néstor Ibañez, director de las Unidades de Detención de la provincia, quien aseguró que, en promedio, se registran “dos intentos cada semana”.

Este repentino aumento de los intentos detectados no se debe a que haya una mayor demanda de los internos, sino a la imposibilidad de contacto que representa un obstáculo a la hora de concretar la entrega, y termina dejando a los familiares en evidencia cuando les llevan comida o ropa.

“Sospechamos que la vía de ingreso más común era esconderla en partes del cuerpo, y así, eludían el control y lograban ingresar la droga al sector de pabellones” - Comisario Néstor Ibañez, Director de las Unidades de Detención de Neuquén.

Sobre esta línea, el comisario explicó: “Sospechamos que la vía de ingreso más común era esconderla en partes del cuerpo, lo que dificulta encontrar los estupefacientes en una requisa normal, dado el protocolo de las mismas”.

Es que, desde la prohibición de contacto directo, la única opción para intentar ingresar estupefacientes pasó a ser en los alimentos, ya que sí está permitido el ingreso, aunque no sin una requisa previa.

“Hay un grupo determinado de efectivos dedicados a estos controles. Se la realiza con cubiertos, para no tocar los alimentos directamente, y en presencia de la persona que lo lleva”, aseguró Ibañez. Aún así, por una cuestión para evitar demoras, no todos los alimentos son controlados. “Los controles se realizan ante la existencia de sospecha. Si se trata de un alimento que viene sellado de fábrica o no se observa ninguna anomalía, pasa directamente”, señaló.

Con cada intento fallido, los escondites se volvieron más ingeniosos: papas y cebollas ahuecadas, pollo crudo, trozos de puchero hervido, guiso, hogazas de pan, paquetes de sal y hasta un pote de dulce de leche. El más reciente: 120 pastillas de clonazepam escondidas en un tupper doble.

Ibañez indicó que no han observado síntomas de abstinencia, pero que cuentan con tratamientos en caso de necesitarlos.

Sin nuevos motines en los distintos penales de la provincia

En línea con los amotinamientos organizados por presos en varias cárceles del país, en reclamo de contacto con familiares y visitas, las que se prohibieron en el marco de las medidas por el COVID-19, se registraron hechos similares en las unidades de detención N° 11 de Neuquén capital y en la U21 y U22 de Cutral Co.

En el caso de la U11, a fines de marzo, se produjo una confusa situación en la que los internos denunciaron mediante su defensa pública que los oficiales penitenciarios los reprimieron en represalia al reclamo presentado sobre las condiciones de higiene y medidas sanitarias que no se respetaban. La versión policial, por su parte, aseguraba un violento motín de parte de los presos, que había requerido de su intervención.

La semana pasada, en las dos cárceles de Cutral Co se registraron huelgas de hambre en dos pabellones, a raíz de un reclamo de la restitución de las visitas y las salidas transitorias, dos de los beneficios afectados por las medidas de aislamiento.

El comisario Néstor Ibañez aseguró que ambos conflictos se pudieron resolver “mediante el diálogo” y que no ha habido nuevos incidentes en ninguno de los diez penales provinciales.

