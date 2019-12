perrita-3.jpg

“Es de tamaño chiquito tipo caniche. Tiene quemado un costado de su cuerpo y cerca de la zona del ojo. La parte del ojo no se la tocaron, porque no lo tiene comprometido, pero va a estar con antibióticos. También tiene las orejas cortadas”, explicó Ivana, sobre el cuadro del animal.

Si bien la mascota recibió atención veterinaria recién hoy, ella fue publicada en un grupo de Facebook el lunes, pero por una serie de desencuentros, no pudieron dar con ella. “Desde el lunes 23 que la están publicando en Facebook. Fuimos ese día a la noche, cuando vimos la publicación, pero no estaba. El 24, como a las 16:30, me contacta una chica que la había encontrado, la tenía en su casa, pero la veterinaria cerraba a las 17, y ayer no atendían. Así que anoche hablé con la chica y me dijo que no la veía bien, que tenía mal olor y que la perrita estaba en Shock por el dolor. Entonces esta mañana fui a buscarla y la llevamos a VET365. Ahí la anestesiaron, le sacaron toda la piel muerta y la vendaron. El ojo no se lo van a tocar porque la cascarita se va a caer solo, además no lo tiene comprometido”, detalló.

Dado que no conoce la forma en la que la perrita llegó a ese estado, Ivana se lo consultó a la veterinaria, y según ella misma explicó, cree que le han tirado un líquido caliente (como agua o aceite) y no que la hayan prendido fuego.

Ivana explicó que dado que en su casa tiene varios animales, no le es posible tenerla en tránsito, porque lo que se encuentra buscando a una persona que quiera cuidarla hasta encontrarle un hogar definitivo. “Nosotros nos hacemos cargo del alimento y toda la atención veterinaria. Es mucho lo que tiene, pero no tiene afectado los órganos, aunque si los vasos”, relató.

Quien esté interesado en darle tránsito o bien adoptarla puede comunicarse con Ivana al 0299-156330143.

