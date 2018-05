“Este tipo de abandonos no es nada frecuente en Berlín y los agentes no pudieron evitar recordar los otros casos recientes, de forma que buscaron algún patrón”, explicó el portavoz de la policía Michael Maas. Y el patrón hallado es un patrón genético que no deja lugar a dudas: las tres niñas son hijas de la misma madre y muy posiblemente también del mismo padre, aunque ese dato todavía no fue confirmado.

La policía alemana busca ahora a una mujer que en los pasados tres años ha estado visiblemente embarazada durante los meses de verano y que dio a luz de forma seguramente clandestina, de acuerdo a cómo fueron cortados los cordones umbilicales, muy posiblemente en el mes de agosto, fecha que se deduce de la edad que los equipos pediátricos atribuyen a las niñas. Los embarazos y partos sugieren una situación que se repite, aunque los abandonos de las criaturas tuvieron lugar en diferentes localizaciones.

Las autoridades alemanas, todavía sin saber que eran hermanas, bautizaron a las niñas como Emma, Lillo y Hanna. En el primero de los casos, la policía publicó fotografías de la ropa que llevaba la pequeña cuando fue hallada, acostada sobre una almohada en una parada de autobús. La segunda beba fue depositada en la puerta de una casa familiar en Blankenburg y la tercera frente a una casa en Schwanebeck, envuelta solamente en una toalla. Todas estas ubicaciones están cerca de la clínica Helios, que está siendo investigada.

Al menos cinco hospitales en Berlín ofrecen depósitos donde las mujeres pueden dejar a los recién nacidos no deseados de forma anónima sin que la salud de estos corra peligro. Muchas otras clínicas ofrecen la posibilidad de dar a luz de forma anónima, sin dar parte al Registro Civil, que habitualmente toma nota oficial en los mismos centros médicos sobre cada nacimiento.

Una de las familias que tiene la guarda de una de las bebas planteó la posibilidad de reunir a las niñas para que crezcan juntas, pero las autoridades están todavía estudiando el caso y prefieren centrar los esfuerzos en la búsqueda de los padres para evitar que la serie continúe. Los psiquiatras forenses de la policía de Berlín “no descartan que en agosto de este año se produzca un nuevo abandono”.

