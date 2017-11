Bush padre e hijo le apuntaron a Trump: "Es un fanfarrón"

Los Bush hicieron esas declaraciones al historiador Mark Updegrove, quien escribió un libro sobre ambos: The Last Republicans (Los últimos republicanos), que saldrá a la venta el 14 de noviembre. Updegrove ofreció algunas pinceladas del contenido del libro en una entrevista de la que informan en The New York Times.

Ninguno de los dos políticos republicanos votó por Trump en las elecciones. El padre optó por la demócrata Hillary Clinton, mientras que el hijo no reveló a quién fue dirigido su sufragio.

Además, Bush hijo acusó a Trump de alentar la ira pública, pero el juicio más duro lo hizo su padre. “No sé mucho de él, pero sé que es un fanfarrón. No le motiva el servicio público sino, al parecer, cierto ego”, aseguró.