Cachete Sierra aclaró rumores de romance con Cande Molfese

Yanina Latorre fue incisiva y directa con su pregunta: "Quiero preguntarle algo. Pero que me conteste con la verdad ya que él siempre es sincero. ¿Cómo va ese inicio de relación con Cande Molfese, Cache?".

La picante pregunta causó risas en Cachete Sierra, también un poco de nerviosismo que fue más que evidente. "No me provoques porque largo todo", advirtió el actor. Aunque lanzó ese picante dardo, luego confesó: "No hay nada, no hay nada (con Cande Molfese)".

Yanina Latorre sin embargo redobló la apuesta y se atrevió a decir que tiene conocimiento de que hay relaciones íntimas entre Cachete Sierra y Cande Molfese: "De que hay sexo, hay sexo. No sé si están empezando algo".

Yanina Latorre también reveló que Cachete Sierra y Cande Molfese viven cerca. " No sé si un clavo saca a otro clavo, pero no me niegues que hay algo rey porque hay", aseveró la panelista de LAM.

Yanina Latorre hizo alusión con esto, a la ruptura de Cande Molfese con Ruggero Pasquarelli, relación que terminó el pasado mes de octubre, en medio de la cuarentena del coronavirus.

Pese a los dardos, Cachete Sierra reiteró que con Cande Molfese no son más que amigos.