Cande Molfese rompió con su chico, Ruggero Pasquarelli

View this post on Instagram

Feliz cumple amore mio ! ❤️Felices 27 ! Que seas muy muy feliz, sos un gran compañero de camino, gracias x tu paciencia y tu compañía diaria ❤️ Te amo mucho ❤️ se muy feliz, rómpela con #bella y con todo lo que se te viene! Sos un ser de ✨ y lo demás te lo digo x privado @ruggero