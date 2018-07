Cada vez más presos son beneficiados con tobilleras

La disposición no debería sorprender porque se adoptó en casos anteriores, y muchos jueces evalúan que es una forma efectiva de controlar a aquellos que deben rendirles cuentas a la ley. Sin embargo, en la vereda de enfrente se ubican los fiscales más aguerridos y las víctimas, que muestran su oposición a los beneficios excarcelatorios y, además, no ocultan su temor de que los imputados por hechos graves huyan y no se los pueda ubicar para juzgarlos.

En concreto, José “Chiqui” Forno y Sandro Gerez Derbes ya consiguieron la prisión domiciliaria tras una presentación en conjunto de sus abogados Pablo Iribarren y Oscar Pineda. El beneficio no fue automático debido a que se debía llevar a cabo el pedido de las tobilleras a los responsables de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) y el trámite podía demorarse 15 días, explicaron fuentes judiciales.

La disposición fue adoptada por el juez Julio Sueldo, quien se opuso a una prórroga de la prisión preventiva. La decisión generó sorpresa en la fiscalía y uno de sus integrantes, Guillermo Merlo, anticipó que reclamaría su revisión. De manera inicial, en la jornada de mañana, se analizarían los argumentos de la parte acusadora, que también pretende la anulación de lo resuelto por Sueldo tras la polémica audiencia de control de acusación de la

semana pasada. Por ahora, Forno y Gerez Derbes no accedieron al beneficio de la prisión domiciliaria pero se encuentran expectantes.

Meses atrás, otros dos hombres investigados por una presunta asociación ilícita e integrantes de la familia Montecino, accedieron a las tobilleras electrónicas mientras avanza la causa penal en su contra.