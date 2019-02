Además, el nivel de intercepciones es estadísticamente bajo en relación a las exportaciones efectuadas, teniendo en cuenta que desde 2016 al 2018 se enviaron más de 360.000.000 kilos, sin incidentes, al igual que las cifras de este año, en relación a la cantidad de unidades productivas (UP) que han podido exportar sin problemas.

Los puntos más importantes de la misiva enviada a Presidencia:

“…queremos manifestarle el gravísimo impacto que tiene el freno a las exportaciones, a saber:

• Teniendo en cuenta que estamos en plena cosecha, de persistir la interrupción de las exportaciones, habrá una importante pérdida de fruta por colapso del sistema logístico, especialmente empaque y conservación (la no rotación de la fruta las cámaras no permitirán conservar toda la cosecha), falta de envases, etc.

• En esta época del año, las exportaciones a ése destino, rondan históricamente los U$S 18 millones en el mes de marzo, es decir a razón de casi un millón de dólares diarios

• La falta de esas divisas que no entrarán en el circuito financiero, generará un gravísimo impacto en la cadena de pagos, siendo que actualmente resulta imposible financiarse con el sistema bancario

• La fruta que no se exporte en este momento difícilmente pueda exportarse más adelante y si en algún caso se reorienta, generará una presión de oferta sobre ésos otros mercados, con el consiguiente impacto en los precios y la demanda

• La caída en la mano de obra por una eventual suspensión de la cosecha y de turnos de turnos en los empaques”

• Sin dudas, el cuadro es gravísimo, motivo por el cual, desde la cámara estamos a disposición y trabajando junto al SENASA para lo que el organismo necesite, pero también necesitamos que en su calidad de Presidente de la Nación, tome a la reanudación de las exportaciones de manzanas y peras a Brasil, como una prioridad en la gestión de éstos días. Cada día que pasa, el impacto es irreversible.

LEÉ MÁS

El Senasa trabaja para levantar la suspensión de Brasil

Brasil prohibió el ingreso de fruta del Alto Valle por Carpocapsa