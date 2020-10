Cafiero habló de la posibilidad de un IFE "focalizado"

El Jefe de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández, Santiago Cafiero , confirmó que todavía no está asegurado un cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE ) , plan social del Ejecutivo nacional nacido en plena pandemia y canalizado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) para ayudar a los sectores más vulnerables de la Argentina. Cafiero, sin embargo, adelantó la posibilidad de un nuevo IFE "más focalizado" .

Este IFE apuntaría a familias que trabajen en actividades que aún no han podido reabrir por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, consecuencia de la pandemia del coronavirus. Esta sería la razón por la que aún no han definido el cuarto pago. "No es un tema fiscal lo que nos impide definir el IFE 4", precisó Santiago Cafiero.