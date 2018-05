El conductor se vio obligado a alejarse de la pantalla de la TV Pública producto de una hernia de disco no operable que lo obligó a permanecer en reposo. Por este motivo, sólo estará presente en el programa una vez por semana, hasta que termine por completo su recuperación.

“Estuve haciendo osteopatía, kinesiología y de a poco estoy volviendo. El cirujano no me quiso operar, ya que el posoperatorio era peor. La idea al principio es ir los domingos y luego ir haciendo otros días en la medida que me vaya poniendo mejor, todo depende de mi maldita cintura”, manifestó el cocinero.

Si bien muchos creyeron que su ausencia en el ciclo estaba relacionada a una sanción por parte de las autoridades del canal por mostrarse en contra del gobierno actual, todo se terminó aclarando cuando él mismo explicó que se debía a un problema de salud.