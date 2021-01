Cámara registró los últimos minutos de vida de la azafata violada y asesinada

El jefe de policía de Makati, el coronel Harold Depositar, dijo que la joven de 23 años tenía heridas en sus brazos y piernas con rastros de esperma en su cuerpo, lo que según ellos era una violación y un homicidio. "Sólo tres de ellos eran amigos de Dacera. Los otros eran prácticamente desconocidos para ella, ya que sólo los conocían sus tres amigos", dijo Depositar y agregó que "Seguro que hubo uso fuerza en su cuerpo porque encontramos contusiones en sus piernas y rodillas, y hay una abrasión en su muslo. Añadió que se había encontrado semen "en múltiples lugares de las habitaciones de hotel".

La policía acusó provisionalmente a 11 hombres de violación y homicidio que estaban con Dacera en las habitaciones de hotel adyacentes, según informes locales.

Uno de los ocho hombres imputados, Gregorio de Guzmán, manifestó que es inocente y afirmó que él y los otros hombres acusados son homosexuales. "Todos eran gays", comentó Guzmán a los medios locales.

"Mi impresión de ella es que le gusta pasar el rato con nosotros, los miembros LGBT. Se siente cómoda con nosotros. Todo el tiempo estuvo muy cómoda con cada uno de nosotros. Nunca he tenido relaciones sexuales con una mujer. Nunca me he excitado con una mujer. Siempre un hombre. Muchos pueden atestiguar eso", agregó.

Los registros indican que la azafata llegó al City Garden Hotel a las 11 de la mañana del 31 de diciembre con Galido, Dela Serna y otros dos, Louie De Lima y Clark Rapinan. El grupo comenzó a comer y beber a partir de las 10 pm y, según Galido, Dacera bebía bebidas alcohólicas fuertes, incluyendo tequila y coca cola con ron.

Según el informe, Dacera fue visto vivo por última vez a las 6.23am del 1 de enero. A las 12:25 pm, la recepción del hotel recibió una llamada de un hombre pidiendo ayuda ya que la joven estaba inconsciente en la bañera.