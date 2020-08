Canal V: pareja abusadora sigue con preventiva

Así lo confirmó a LM Neuquén el abogado querellante Gustavo Lucero, quien representa junto con Silvina Fernández Mendaña al padre biológico de las víctimas. "No fue fácil, pero nos fue bien", expresó tras la audiencia del martes.

En esa instancia, el fiscal del caso Andrés Azar requirió ante el juez de Garantías Mauricio Zabala una prórroga de dos meses sobre el plazo de la investigación. Asimismo, solicitó que los acusados continuaran detenidos para resguardar el proceso. La querella institucional, representada por la defensora del Niño y Adolescente Mónica Palombo, y la querella particular adhirieron en su totalidad.

A pesar de la oposición de la defensa, el juez finalmente avaló lo solicitado por la parte acusadora en todos sus términos. Luego, ayer, un tribunal revisor ratificó el fallo.

-> Etapa final

En diálogo con este diario, Lucero confió que una de las niñas ya pudo ser sometida a cámara Gesell, así como también su hermanito.

"Se vio mucho miedo en las entrevistas. Por una parte, el niño le manifestó a la entrevistadora que no quería hablar. No niega que algo pasó, pero no se anima a contar nada aún. Mientras que la nena pudo declarar acompañada de una tía, y lo poco que dijo compromete a la pareja", adelantó.

Cabe recordar que el caso saltó a la luz a mediados de abril luego de que una vecina descubriera los chats entre la pareja en los que hablaban de los abusos y denunciara ante la Policía.

2 meses de prórroga otorgó el juez Mauricio Zabala. Por la complejidad de la causa, la pandemia y el tiempo que necesitaron las víctimas para estar en condiciones de declarar, se solicitó una extensión del período de investigación para finalizar con ciertas pericias clave. Además, se supo que aún resta realizar la pericia a otra niña abusada en 2019, hija de la ex pareja del hombre acusado.