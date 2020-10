Porque no todo lo que se dice sobre esta dolencia es verdad. Y hay cosas que no se dicen, por temor o desconocimiento, que pueden contribuir a mejorar las pautas de cuidado y prevención.

Tal es el objetivo de la campaña + Salud, que impulsan la Legislatura de Neuquén, LM Neuquén y LU5 AM 600, y por eso la máxima referente del Servicio de Diagnóstico Mamario de Leben Salud, Fiorella Lancioni, abordó cuáles son los mitos y verdades más frecuentes en el cáncer de mama.

Mito: “El cáncer de mama no se da hasta la menopausia”

“Si bien sabemos que el riesgo de padecer cáncer de mama es mayor después de los 50 años, las pacientes premenopáusicas también pueden padecerlo”.

Mito: El cáncer no siempre es hereditario.

“El 85% de los casos son esporádicos, es decir que quienes lo padecen no tienen antecedentes familiares directos”.

De todas maneras, aquellas que sí los poseen, tienen un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad, por eso son tan importantes los controles prematuros.

Cáncer de mama: mitos y verdades

Mito: “Detectar un nódulo mamario es sinónimo de cáncer de mama”

La mayoría de los nódulos que se detectan en la mama son benignos. Pese a este dato, es fundamental consultar siempre al mastólogo para descartar riesgos.

Mito: “Si no tengo síntomas no debo preocuparme”

No. El cáncer de mama en sus estadios iniciales no produce síntomas. Por eso es tan importante realizarse los controles: la mamografía permite ver lo que aún no se puede tocar.

Mito: Los corpiños con aro aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama

“Es totalmente falso que el uso de corpiños pueda tener incidencia en el desarrollo de esta enfermedad”.

Verdad: El diagnóstico en una etapa temprana y los tratamientos actuales permiten que muchas mujeres se curen y tengan pocas probabilidades de que el mismo recurra.

Verdad: “Cuando más precozmente se detecte el cáncer de mama, mayores son las posibilidades de curación”: El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son la clave para la curación y una mamografía anual de pesquisa permite detectar el tumor antes de que sea palpable.

¿Qué se recomienda?

Es recomendable realizar los controles periódicos en salud, con una mamografía anual, desde los 40 años en adelante y con un examen físico mamario en el contexto del control de salud anual.

